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Экс-глава сборщиков подписей Арсений оценил пиар-акцию Соболь

Политика print

Экс-координатор кампании по сбору подписей Любови Соболь Арсений опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале "Дервиш" к бывшей "работодательнице". Молодой человек раскритиковал недавнюю пиар-акцию навальнистов у стен Мосгордумы.

По словам Арсения, одиночные пикеты у МГД — это очередная попытка Соболь выехать на беззащитных. 

Кроме того, он заявил, что штаб подозревал в шпионаже практически всех волонтеров — многих из них уже безосновательно выгнали. Однако настоящих там все же пропустили, иначе откуда в Сети появились скрины из внутренних чатов команды Соболь?

 

Арсений также раскритиковал волонтера, "сдавшего в аренду" собственную бабушку-инвалида, появившуюся у стен Мосгордумы с транспарантами. По его мнению, таким образом Соболь поставила старушку под удар, так как прекрасно знала о возможных провокациях.

Бабушку заставили сидеть несколько часов на улице, и в это время на нее спокойно могли накинуться какие-нибудь отморозки, как те, что облили фекалиями кубы Соболь. Старушке, в конце концов, могло стать плохо, а команда "юриста" ФБК использовала ее как хороший повод для пиара, считает Арсений.

Бывший координатор увидел в прошедшем пикете "нынешнюю политоту", когда неофиты слепо верят и оправдывают своего вождя и даже могут подставить ни в чем неповинного человека. По словам Арсения, дорога в "Россию будущего" Алексея Навального проложена через обман и подлость, и ему с ним не по пути.

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Темы выборы кандидаты мосгордума
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