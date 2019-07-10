Власти Башкирии пообещали провести самые чистые выборы

Власти Башкирии намерены провести в республике "самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент". Об этом заявил руководитель администрации врио главы региона Радия Хабирова Александр Сидякин.



Выступление врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Совете Федерации (ВИДЕО)

По его словам, стоит задача сделать так, чтобы все процедуры на выборах проходили легитимно. Представителям партий он сказал, что всем избиркомам дано указание не допускать никаких нарушений.

Власти РБ рассчитывают на высокую - более 50% - явку избирателей. Сидякин подчеркнул, что население заинтересовано в том, чтобы прийти на выборы, так как "происходит реальное обновление власти во всей республике".

Во всех избиркомах Уфы будут установлены видеокамеры, добавил он. Всего в столице расположено 410 участков для голосования.

Источник превью: Правда.ру

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