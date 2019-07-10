Власти Башкирии намерены провести в республике "самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент". Об этом заявил руководитель администрации врио главы региона Радия Хабирова Александр Сидякин.
По его словам, стоит задача сделать так, чтобы все процедуры на выборах проходили легитимно. Представителям партий он сказал, что всем избиркомам дано указание не допускать никаких нарушений.
Власти РБ рассчитывают на высокую - более 50% - явку избирателей. Сидякин подчеркнул, что население заинтересовано в том, чтобы прийти на выборы, так как "происходит реальное обновление власти во всей республике".
Во всех избиркомах Уфы будут установлены видеокамеры, добавил он. Всего в столице расположено 410 участков для голосования.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Врио главы Башкирии не намерен участвовать в дебатах кандидатов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.