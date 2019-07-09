Врио главы Башкирии не намерен участвовать в дебатах кандидатов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров не намерен участвовать в дебатах кандидатов на пост руководителя региона. Об этом он заявил представителям СМИ.



Выступление врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Совете Федерации (ВИДЕО)

По его словам, за несколько минут дебатов узнать больше о человеке невозможно. Хабиров добавил, что он общается с населением в любых местах и в любое время.

Глава региона также сказал, что считает обоснованным назначение в республике премьер-министра, но кто им станет, еще не решил. Напомним, эта должность вакантна с декабря прошлого года.

Документы для участия в выборах главы Башкирии подали 11 человек, среди которых Хабиров, блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), бьюти-блогер Сания Тимасова ("Зеленые") и др.

Накануне ЦИК региона зарегистрировал Хабирова первым кандидатом на выборах, которые пройдут 8 сентября.

Источник превью: официальный сайт главы Башкирии

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