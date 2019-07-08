В рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса свой пост покинет глава Архангельской области Игорь Орлов. Он не станет единственным главой региона, который оставит свою нынешнюю должность.
Как уточняет агентство РБК со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента, плановая замена губернаторов проводится дважды в год - каждой осенью и весной.
Велика вероятность предстоящей отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и губернатора Ростовской области Василия Голубева, подчеркивают источники. В Кремле обсуждают возможность отставки еще нескольких региональных глав - Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми). Однако окончательных решений по этим губернаторам пока нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрация президента считает успешной практику назначения на должность глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Почему из генералов не получаются губернаторы?
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