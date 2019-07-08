Губернаторы нескольких регионов покинут свои посты в рамках ротации

В рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса свой пост покинет глава Архангельской области Игорь Орлов. Он не станет единственным главой региона, который оставит свою нынешнюю должность.



Песков прокомментировал отставки губернаторов РФ / Новости от 21.03.2019 14:38

Как уточняет агентство РБК со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента, плановая замена губернаторов проводится дважды в год - каждой осенью и весной.

Велика вероятность предстоящей отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и губернатора Ростовской области Василия Голубева, подчеркивают источники. В Кремле обсуждают возможность отставки еще нескольких региональных глав - Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми). Однако окончательных решений по этим губернаторам пока нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрация президента считает успешной практику назначения на должность глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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