Администрация президента считает успешной практику назначения на должность глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, наоборот, этот опыт считают успешным", - ответил он на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова неудачей, передает агентство ТАСС.
По словам Пескова, Морозов ушел по семейным обстоятельства и по собственной просьбе, никаких претензий к его работе не было. "К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин принят отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который с 1994 по 2016 год служил в ФСО. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Бабушкин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Знаменский гарнизонный суд вынес приговор генералу ФСО Геннадию Лопыреву за получение взяток. Также генерал будет платить штраф 150 миллионов рублей.
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