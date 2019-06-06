Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной

Администрация президента считает успешной практику назначения на должность глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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"Нет, наоборот, этот опыт считают успешным", - ответил он на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова неудачей, передает агентство ТАСС.

По словам Пескова, Морозов ушел по семейным обстоятельства и по собственной просьбе, никаких претензий к его работе не было. "К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принят отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который с 1994 по 2016 год служил в ФСО. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Бабушкин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Знаменский гарнизонный суд вынес приговор генералу ФСО Геннадию Лопыреву за получение взяток. Также генерал будет платить штраф 150 миллионов рублей.

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