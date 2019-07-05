"ЕР" выдвинула на довыборы в Госдуму Антона Шипулина и Вику Цыганову

Генсовет "Единой России" сегодня утвердил кандидатуры на довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.



Биатлонист Антон Шипулин официально заявил о желании идти в Госдуму

Кандидатом партии на довыборах в Орловской области по округу No145 будет ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко, в Новгородской области по округу No134 - зампредседателя регправительства Юрий Бобрышев, в Свердловской области по округу No174 - закончивший свою спортивную карьеру олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

В Хабаровском крае по 70-му округу предварительное голосование проходило на базе движения "Время перемен". Победила известная певица Вика Цыганова.

Добавим, Шипулин в преддверии выборов в Госдуму завел собственный канал на YouTube и выложил на нем фильм о себе. В нем рассказывается о детстве спортсмена, о первых заработках, о начале карьеры и уходе из спорта.

Источник превью: Facebook

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