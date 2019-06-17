"Парнас" выдвинет кандидатом в Госдуму по Серовскому одномандатному округу лидера своего свердловского отделения Михаила Борисова. Его кандидатуру готово поддержать и "Яблоко".
Такое решение может быть принято в связи с тем, что в прошлом году "Парнас" не выдвигал свой список в гордуму Екатеринбурга, а поддержал "Яблоко". Теперь последнее намерено оказать такую же услугу. Об этом заявил сопредседатель свердловского отделения "Яблока" Максим Петлин.
Отметим, по итогам дебатов в минувшую субботу на довыборы в Госдуму по Серовскому округу "Яблоко" предварительно решило, что выдвинет Ирину Скачкову. Окончательное решение пока не принято.
Мандат депутата Госдумы по данному округу стал вакантен, когда Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором по внутренней политике. Партия власти выдвинула известного битлониста, олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который закончил свою спортивную карьеру.
С кандидатом в ГД определилась и КПРФ - она намерена выдвинуть Габбаса Даутова.
Источник превью: Правда.ру
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