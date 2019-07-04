Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос журналистов, покинет ли он политику после ухода с поста главы государства в 2024 году. По его словам, сейчас об этом рано говорить, поскольку впереди еще пять лет напряженной работы.
"При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем на мировой арене, трудно сказать о моих дальнейших действия. Сейчас мне есть чем заняться на своем посту", - рассказал Владимир Путин итальянскому изданию Corriere della Sera.
Журналисты издания спросили российского лидера о том, что он думает по поводу последних выборов, на которых его поддержали 77% россиян. Это означает, что у Владимира Путина нет реальных политических конкурентов.
"Дело не в том, сколько процентов за меня проголосовали. Дело в выборе россиян, который они сделали исходя из реальных зависимостей. У России сложные экономические реалии", - пояснил Путин.
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