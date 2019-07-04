Путин допустил, что может остаться в политике после 2024 года

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос журналистов, покинет ли он политику после ухода с поста главы государства в 2024 году. По его словам, сейчас об этом рано говорить, поскольку впереди еще пять лет напряженной работы.



Путин: Скрипаль - подонок и предатель Родины / Новости от 03.10.2018 16:19

"При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем на мировой арене, трудно сказать о моих дальнейших действия. Сейчас мне есть чем заняться на своем посту", - рассказал Владимир Путин итальянскому изданию Corriere della Sera.

Журналисты издания спросили российского лидера о том, что он думает по поводу последних выборов, на которых его поддержали 77% россиян. Это означает, что у Владимира Путина нет реальных политических конкурентов.

"Дело не в том, сколько процентов за меня проголосовали. Дело в выборе россиян, который они сделали исходя из реальных зависимостей. У России сложные экономические реалии", - пояснил Путин.