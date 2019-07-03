Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в стране.
С требованием следить за реальной обстановкой в стране глава государства обратился в ходе совещания с членами правительства РФ.
Видеозапись совещания транслировал канал "Россия-24".
Нужно иметь представление, отметил Владимир Путин, о том, что происходит в жизни государства на самом деле. Выражения в духе "шесть на ум пошло, семь с ума сошло", никого не интересуют, указал президент Российской Федерации.
Необходимо, продолжил Путин, чтобы население видело результаты договоренностей и обещаний властей. Если были обещаны кредиты в 6% годовых, отметил глава государства, то они должны быть.
Задача членов правительства Российской Федерации проверить исполнение указаний на местах, подчеркнул Владимир Путин.
"Не каждый же месяц мне проводить эту прямую линию, чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", - заявил президент России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин подписал закон о приостановлении Российской Федерацией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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