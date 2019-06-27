Матовников: главная задача власти в Ингушетии - консолидация общества

Главная задача, которая стоит в настоящее время перед властью в Ингушетии, - консолидация общества, недопущение разобщения. Об этом заявил полпред президента в СКФО Александр Матовников.



Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Кроме того, необходимо обратить особое внимание на реализацию нацпроектов, сказал он на встрече с ушедшим в отставку главой республики Юнус-Беком Евкуровым и врио главы Махмудом-Али Калиматовым.

Матовников отметил, что Евкуров и его команда проделали огромную работу, прежде всего принесли в РИ мир. Последний гарантировал преемнику поддержку и также отметил необходимость наладить диалог с населением.

Напомним, российский лидер принял отставку Евкурова в четверг и сразу назначил на его место Калиматова, который в 2004-2007 гг был прокурором Ингушетии.

Евкуров назвал свое решение непростым, но выразил уверенность, что поступил правильно. Он призвал земляков сплотиться вокруг нового главы региона.

Источник превью: сайт полпредства президента в СКФО

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