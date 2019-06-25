За 2 недели в корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму от Общественной палаты столицы уже подали заявки более 3 тыс. человек. Такие данные привел председатель ОП Константин Ремчуков.
По его словам, это свидетельствует о большом интересе к участию и контролю за выборами. После того, как корпус будет полностью сформирован, специалисты приступят к обучению наблюдателей.
Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что большинство тех, кто записался в этом году, уже были наблюдателями ранее и проходили обучение, но все равно пройти его им придется заново.
Всего осталось набрать еще минимум тысячу желающих стать наблюдателями. Запасные люди нужны на тот случай, если кто-то в день выборов заболеет или откажется от участия.
Источник превью: Правда.ру
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