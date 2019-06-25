"Яблоко" заявило в ЦИК об использовании админресурса на выборах в Мосгордуму

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" предлагает распространить требование выхода в отпуск во время избирательной кампании на руководителей бюджетных учреждений.



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Соответствующее обращение с информацией о нарушениях на выборах в Мосгордуму его глава Алексей Карнаухов направил председателю ЦИК Элле Памфиловой.

По его словам, закон запрещает использовать преимущества служебного положения во время участия в выборах, но это не соблюдается. Карнаухов отметил, что своим положением злоупотребляет глава центра соцзащиты "Коломенский" Ольга Мельникова ("Единая Россия"), которая является кандидатом в депутаты.

Она распространяет листовки с приглашением на парад колясок, а на них ее фотография. Кроме того, печать листовок оплатили не из средств избирательного фонда Мельниковой.

В ЦАП уверены, что главы бюджетных учреждений должны уходить в отпуск во время избирательной кампании, что значительно снизит возможности для использования административного ресурса.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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