КС запретил органам власти немотивированно отказывать в проведении публичных мероприятий

Конституционный суд запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка.



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Поводом к рассмотрению дела стала жалоба активиста Валерия Тетерина, который планировал провести осенью 2018-го в Иркутске митинг и демонстрацию и заранее уведомил об этом мэрию. Его обращения вернули без рассмотрения, в частности, ему указали на то, что не определены формы обеспечения порядка и организации медпомощи. Суды, в которые обращался заявитель, поддержали горадминистрацию.

По мнению активиста, некоторые положений закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" являются неопределенными, что позволяет органам власти самим решать, соответствует ли требованиям уведомление о проведении акции,. По этой причине, указал он, они противоречат Конституции.

КС решил, что меры, которые органы власти предпринимают в целях обеспечения права на свободу мирных собраний, не должны приводить к чрезмерному госконтролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний. Суд пришел к выводу, что основную ответственность за безопасность несут местные власти или органы внутренних дел, а не организатор мероприятия.

Если поступило заявление о проведении массовой акции, его должны рассмотреть в любом случае и при необходимости внести предложения о внесении изменений. Если организатор в ними согласен, препятствовать проведению мероприятия нельзя, заключили в КС.

Там добавили, что если оснований для отказа в проведении акции нет, органы власти должны приложить все усилия, чтобы она состоялась в избранном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом искать причины для отказа.

Источник превью: Правда.ру

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