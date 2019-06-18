Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил свои варианты мест для строительства храма святой Екатерины. Например, отметил он, его можно разместить на территории приборостроительного завода, который в настоящее время уже не работает.
Ройзман указал, что для этого необходимо будет немного потеснить резиденцию губернатора, но есть и плюсы - открывается сразу очень большое пространство и можно избавиться от уродливого здания предприятия.
Кроме того, храм можно было бы построить на площади 1905 года, где установлен памятник Владимиру Ленину, заявил экс-мэр. Он добавил, что "хотелось бы вместо Ленина", но еще, видимо, не пришло время.
Напомним, в прошлом месяце горожане вышли на акции протеста против строительства храма в сквере возле театра драмы. В итоге Екатеринбургская епархия отказалась от этой идеи. В планах местной власти - провести осенью опрос, чтобы определить место под стройку.
Источник превью: Википедия
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