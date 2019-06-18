Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман предлагает потеснить резиденцию губернатора ради постройки храма

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил свои варианты мест для строительства храма святой Екатерины. Например, отметил он, его можно разместить на территории приборостроительного завода, который в настоящее время уже не работает.



Бунт против храма в Екатеринбурге имел странную предысторию

Ройзман указал, что для этого необходимо будет немного потеснить резиденцию губернатора, но есть и плюсы - открывается сразу очень большое пространство и можно избавиться от уродливого здания предприятия.

Кроме того, храм можно было бы построить на площади 1905 года, где установлен памятник Владимиру Ленину, заявил экс-мэр. Он добавил, что "хотелось бы вместо Ленина", но еще, видимо, не пришло время.

Напомним, в прошлом месяце горожане вышли на акции протеста против строительства храма в сквере возле театра драмы. В итоге Екатеринбургская епархия отказалась от этой идеи. В планах местной власти - провести осенью опрос, чтобы определить место под стройку.

Источник превью: Википедия

Читайте также:

Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере