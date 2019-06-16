Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказывается от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.



Сквер раздора: что сейчас происходит на месте...

Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

По словам священнослужителя, участок может стать причиной раздора для людей. Желающие устроить гражданские междоусобицы всегда найдутся, указал он.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что "мы бы не хотели давать Диаволу такую возможность".

Напомним, что в мае текущего года в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против возведения собора на месте сквера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 74% жителей мегаполиса выступили против строительства храма в сквере.

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