Екатеринбургская епархия отказывается от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
По словам священнослужителя, участок может стать причиной раздора для людей. Желающие устроить гражданские междоусобицы всегда найдутся, указал он.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что "мы бы не хотели давать Диаволу такую возможность".
Напомним, что в мае текущего года в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против возведения собора на месте сквера.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 74% жителей мегаполиса выступили против строительства храма в сквере.
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