Практически все министерства страны, скорее всего, переедут в "Москва-Сити". Такое предположение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. О каких именно из них идет речь, он не уточнил, заявив лишь, что над этим идет работа.
Весной премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение оперативно подготовить план переезда министерств и ведомств в "Москва-Сити". Туда уже переместились сотрудники МЭР, Минпрома Росстандарта, Минсвязи, Ростуризма и Росимущества.
Предполагается, что это решение позволит сэкономить бюджетные деньги. Кроме того, здания, в которых ведомства располагались ранее, можно теперь использовать для других целей
Непосредственно Орешкин переездом МЭР очень доволен. Он констатировал, что коммуникации теперь стали гораздо лучше и значительно возросла эффективность работы сотрудников.
В деловом центре планируется оборудовать и кабинет правительства страны. В нем смогут работать Медведев, его замы и руководство аппарата Белого дома.
Источник превью: сайт Миэкономразвития
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