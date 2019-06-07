Орешкин: практически все министерства могут переехать в "Москва-Сити"

Практически все министерства страны, скорее всего, переедут в "Москва-Сити". Такое предположение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. О каких именно из них идет речь, он не уточнил, заявив лишь, что над этим идет работа.



Депутаты отправили министра Орешкина на переподготовку

Весной премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение оперативно подготовить план переезда министерств и ведомств в "Москва-Сити". Туда уже переместились сотрудники МЭР, Минпрома Росстандарта, Минсвязи, Ростуризма и Росимущества.

Предполагается, что это решение позволит сэкономить бюджетные деньги. Кроме того, здания, в которых ведомства располагались ранее, можно теперь использовать для других целей

Непосредственно Орешкин переездом МЭР очень доволен. Он констатировал, что коммуникации теперь стали гораздо лучше и значительно возросла эффективность работы сотрудников.

В деловом центре планируется оборудовать и кабинет правительства страны. В нем смогут работать Медведев, его замы и руководство аппарата Белого дома.

Источник превью: сайт Миэкономразвития

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