Депутат Госдумы Андрей Макаров подверг жесткой критике главу Минэкономразвития Максима Орешкина за абсолютно недостаточные, по его словам, усилия, прикладываемые для защиты бизнеса.
На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ, говоря о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви, парламентарий обвинил министра в том,что его ведомство "хочет всем понравиться", а в реальности защита бизнеса связана с тем, чтобы оно имело свою собственную позицию.
Макаров напомнил, что когда-то МЭР было штабом преобразований, которые обеспечивали 10% роста экономики страны. А в настоящее время, добавил он, ведомство только и делает, что перекладывает с себя ответственность на целевые цифры и на регионы.
Напомним, в начале марта Орешкин выступал в ГД в рамках "правительственного часа". Макаров и тогда обрушился на него с критикой, потом депутаты приступили к дополнительным вопросам. В итоге министра обвинили в том, что он плохо подготовился к выступлению, и правчас был перенесен.
Источник превью: сайт Госдумы
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