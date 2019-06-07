Депутат Госдумы Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров подверг жесткой критике главу Минэкономразвития Максима Орешкина за абсолютно недостаточные, по его словам, усилия, прикладываемые для защиты бизнеса.



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На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ, говоря о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви, парламентарий обвинил министра в том,что его ведомство "хочет всем понравиться", а в реальности защита бизнеса связана с тем, чтобы оно имело свою собственную позицию.

Макаров напомнил, что когда-то МЭР было штабом преобразований, которые обеспечивали 10% роста экономики страны. А в настоящее время, добавил он, ведомство только и делает, что перекладывает с себя ответственность на целевые цифры и на регионы.

Напомним, в начале марта Орешкин выступал в ГД в рамках "правительственного часа". Макаров и тогда обрушился на него с критикой, потом депутаты приступили к дополнительным вопросам. В итоге министра обвинили в том, что он плохо подготовился к выступлению, и правчас был перенесен.

Источник превью: сайт Госдумы

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