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Источник Правда.Ру

Путин встретился с главредами ведущих СМИ на ПМЭФ: главные тезисы

Политика print

Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами крупнейших международных новостных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, обсудив наиболее актуальные вопросы международной политики.


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О потенциальных угрозах:

По словам Путина, после создания ядерного оружия мир пребывает в состоянии относительного спокойствия, однако любое нарушение этого равновесия, игнорирование угроз и опасностей, может привести к глобальной катастрофе. 

"Если мы не будем держать под контролем этого "огненного змея", если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе", - сказал глава государства. 

Выход США из договора по ограничению вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставил международные отношения в сфере безопасности в крайне нестабильное состояние, считает президент. 

"Это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере безопасности", - пояснил Путин. 

Впрочем, он добавил, современные российские разработки в области вооружения способны защитить страну на долгие годы. Оптимизм президенту внушает и недавний разговор с Дональдо Трампом, который также не одобряет высокие расходы на вооружение. 

О Венесуэле:

По словам президента, Россия не создает какие-либо военные базы в Венесуэле и не перебрасывает туда военную технику. Более того, Москва прекратила поставлять в республику оружие. 

"По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают", - пояснил Путин. 

Глава государства признался, что "определенные работы" российские специалисты в Венесуэле выполнили, но эти работы носили не только военный характер. 

Комментируя вопрос внешнего долга Венесуэлы перед Россией Путин отметил, что он выплачивается "ритмично и в полном объеме", без каких-либо задержек. Общая задолженность Каракаса перед Москвой поставляет около 3,5 миллиарда долларов. 

Об утечке капитала: 

Президент не видит трагедии в утечке капитала из России, поскольку ее перекрывает положительное сальдо торговых операций. 

"Да, действительно в прошлом году была достаточна такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, 66 миллиардов долларов", - сказал Путин. 

Положительное сальдо торговых операций составляет более 131 миллиарда долларов. Наблюдается возврат этих выведенных капиталов. "Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс", - заключил глава государства. 

О санкциях: 

Россия готова снять санкции в том случае, если Европейский парламент также пойдет на отмену ограничений. 

"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать. Мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые Российская Федерация вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза", - пояснил президент. 

О героях России: 

По мнению Путина, в истории России множество героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I. 

"Одного вы уже назвали - Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения. Потом - Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну", - уточнил глава государства. 

Он добавил, что нельзя сосредоточиться на ком-то одном, поскольку выдающихся деятелей очень много. "У нас есть, чем гордиться, у нас много героев", - резюмировал Путин. 

О ценах на нефть: 

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Москву устраивает стоимость сырья на уровне 60-65 долларов за баррель. 

По словам президента, в бюджете страны заложена цена нефти в 40 долларов за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти, заметил Путин. 

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