Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами крупнейших международных новостных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, обсудив наиболее актуальные вопросы международной политики.
О потенциальных угрозах:
По словам Путина, после создания ядерного оружия мир пребывает в состоянии относительного спокойствия, однако любое нарушение этого равновесия, игнорирование угроз и опасностей, может привести к глобальной катастрофе.
"Если мы не будем держать под контролем этого "огненного змея", если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе", - сказал глава государства.
Выход США из договора по ограничению вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставил международные отношения в сфере безопасности в крайне нестабильное состояние, считает президент.
"Это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере безопасности", - пояснил Путин.
Впрочем, он добавил, современные российские разработки в области вооружения способны защитить страну на долгие годы. Оптимизм президенту внушает и недавний разговор с Дональдо Трампом, который также не одобряет высокие расходы на вооружение.
О Венесуэле:
По словам президента, Россия не создает какие-либо военные базы в Венесуэле и не перебрасывает туда военную технику. Более того, Москва прекратила поставлять в республику оружие.
"По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают", - пояснил Путин.
Глава государства признался, что "определенные работы" российские специалисты в Венесуэле выполнили, но эти работы носили не только военный характер.
Комментируя вопрос внешнего долга Венесуэлы перед Россией Путин отметил, что он выплачивается "ритмично и в полном объеме", без каких-либо задержек. Общая задолженность Каракаса перед Москвой поставляет около 3,5 миллиарда долларов.
Об утечке капитала:
Президент не видит трагедии в утечке капитала из России, поскольку ее перекрывает положительное сальдо торговых операций.
"Да, действительно в прошлом году была достаточна такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, 66 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Положительное сальдо торговых операций составляет более 131 миллиарда долларов. Наблюдается возврат этих выведенных капиталов. "Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс", - заключил глава государства.
О санкциях:
Россия готова снять санкции в том случае, если Европейский парламент также пойдет на отмену ограничений.
"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать. Мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые Российская Федерация вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза", - пояснил президент.
О героях России:
По мнению Путина, в истории России множество героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I.
"Одного вы уже назвали - Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения. Потом - Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну", - уточнил глава государства.
Он добавил, что нельзя сосредоточиться на ком-то одном, поскольку выдающихся деятелей очень много. "У нас есть, чем гордиться, у нас много героев", - резюмировал Путин.
О ценах на нефть:
Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Москву устраивает стоимость сырья на уровне 60-65 долларов за баррель.
По словам президента, в бюджете страны заложена цена нефти в 40 долларов за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти, заметил Путин.
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