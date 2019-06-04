"Партия родителей будущего" нарушила сроки сдачи финансового отчета за 2018 год, а "Альянс зеленых" совсем его не предоставил, заявили в Центризбиркоме. Всего документы сдали 60 политических сил.
В отношении двух партий, названных выше, составят протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Сводный отчет - сведения о поступлении и трате денег партии и ее отделений. Они должны предоставляться в ЦИК ежеквартально.
Ранее стало известно, что Минюст направил в Верховный суд страны иски о ликвидации трех партий, которые длительное время не участвовали в выборах. Речь идет о "Народной партии "За женщин России", "Альянсе зеленых", "Союзе горожан".
По закону деятельность партий может быть прекращена, если они не участвовали в выборах в течение 7 лет. Соблюдение требований проверяется на основании данных, предоставленных ЦИК.
Когда решение суда о ликвидации партии вступает в силу, ее исключают из реестра политических сил, которые могут участвовать в выборах различного уровня.
Фото превью: сайт Госдумы
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