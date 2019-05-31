Минюст РФ планирует ликвидировать три политические партии

Министерство юстиции России направило в суд три иска по поводу ликвидации неактивных политических партий. Партия признается неактивной, если она в течение семи лет подряд не принимает участия в выборах. Верховный суд рассматривает иски о ликвидации "Народной партии "За женщин России", "Альянса зеленых", а также "Союза горожан".



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По этим и еще пяти политическим партиям Минюст проводит плановые проверки. Ведомство проверяет деятельность политических партий, работу их региональных отделений и иных структурных подразделений. Вся деятельность партий должна соответствовать уставу партии, а также законодательству РФ.