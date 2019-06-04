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Депутат от ЛДПР подарил единороссу, предложившему запретить Minecraft, руководство к игре

Политика print

Депутат красноярского краевого Заксобрания от ЛДПР Александр Глисков преподнес подарок коллеге Владимиру Рейнгардту из "Единой России", который ранее высказался о необходимости запрета  компьютерной игры Minecraft. Речь идет о руководстве к ней.


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Народный избранник назвал игру безобидной и предложил все-таки разобраться, какую именно игру Рейнгардт предлагал запретить - Minecraft или Warcraft. Он подчеркнул, что игру его коллега видел на смартфонах, а Warcraft на них не устанавливается.

Глисков также указал, что его партия не поддерживает такие абсолютно лишенные смысла запреты. Кроме того, он предложил единороссам определиться, принадлежит ли инициатива запрета компьютерных игр всей "ЕР" или только одному депутату.

О необходимости запретить игру Рейнгардт заявил в прошлом месяце на заседании ЗС. Свою позицию он объяснил тем, что в ней есть пропаганда насилия.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что народный избранник просто не смог пройти игру. Он назвал Minecraft безобидной для детей и посоветовал попробовать поиграть в другие игры, например, в "Метро 2033".

Фото превью: Александр Глисков, Facebook

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