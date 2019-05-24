Милонов о запрете Minecraft: красноярский депутат просто не смог пройти игру

Депутат красноярского краевого Заксобрания Владимир Рейнгард, который заявил о необходимости запретить компьютерную игру Minecraft, просто не смог ее пройти. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он назвал Minecraft безобидной игрой для детей и посоветовал коллеге попробовать поиграть в другие, например, в "Метро 2033". Милонов также отметил, что агрессивными людей делают не игры, а зависимость.
О необходимости запретить игру Рейнгардт выступил на заседании ЗС. По его словам, она пропагандирует насилие.
Свою идею депутат высказал после доклада детского омбудсмена Ирины Мирошниковой. Она заявила, что дети сейчас в основном общаются посредством компьютеров, поэтому им сложно понимать друга, общаться, решать конфликты.
Депутат в свою очередь рассказал о том, как посетил школу в Нижнеингашском районе. По его словам, в библиотеке дети сидят с телефонами и играют в Minecraft.
"Эти игры вообще надо запретить", - заключил Рейнгардт.
Фото: Facebook
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