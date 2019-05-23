Депутат Заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить в России игру Minecraft. Парламентарий выдвинул такую инициативу на обсуждении доклада уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Мирошниковой.
Мирошникова рассказала парламентариям о проблеме коммуникаций детей. По ее словам, сейчас дети в основном общаются через социальные сети и игры, что рождает множество социальных проблем. Поскольку расстояние между детьми увеличивается, они испытывают проблемы с пониманием эмоций друг друга.
Владимир Рейнгардт раскритиковал доклад Ирины Мирошниковой за то, что она не включила в него не один конкретный вариант решения перечисленных проблем. Депутат рассказал, что заходил в местную библиотеку, где дети вместо полезных занятий и обучения играли в игру Minecraft на смартфонах. Рейнгардт предложил запретить эту игру, которая занимает все время у подростков.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о подобном инциденте. Статью о создании динамита в компьютерной игре "Майнкрафт" судья Заводоуковского районного суда Тюменской области счел является информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, запрещенной на территории РФ.
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