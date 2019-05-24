Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал небылицами в стиле Эзопа и Крылова слухи о его переводе на пост полпреда президента в СКФО и вице-премьера.
"Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются", - написал он в своем канале в Теlegram.
Кадыров назвал себя рабом Аллаха и слугой народа и добавил, что выше этих должностей кресел для него не может быть.
О возможном назначении главы ЧР на новые должности в пятницу написали некоторые Telegram-каналы. Сообщалось также, что его место займет глава парламента региона Магомед Даудов.
Кадыров возглавляет Чечню с февраля 2007 года. 25 марта 2016-го в связи с истечением срока полномочий президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы республик. На выборах в сентябре того же года Кадыров стал победителем, набрав абсолютное большинство голосов - 97,56%.
Ранее глава ЧР заявлял, что ему пора найти замену. Напомним, три года назад он сказал, что просит найти другого претендента на его должность. В декабре 2018-го он также изъявил желание покинуть пост.
Фото: ВКонтакте
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