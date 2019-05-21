Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены

Протесты жителей Екатеринбурга против строительства на месте сквера в центре города храма были "спровоцированы и проплачены". Выступления горожан могут использоваться для расшатывания ситуации в стране. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развития гражданского общества Сергей Гаврилов.



Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте / Новости от 18.05.2019 13:35

Депутат с коллегами из комитета лично ознакомился с ситуацией, посетив Екатеринбург. Он уверен, что протесты были вызваны искусственно и оплачиваются, однако кем - парламентарий не уточнил.

"Мы усматриваем то, что попытки использовать очень чувствительны для России темы, связанные с межрелигиозным фактором и межнациональным в целом, могут использоваться для расшатывания ситуации в России. Можно протестовать по конкретному социальному вопросу и по конкретному объекту, но использовать такие факторы недопустимо", - передает агентство "РИА Новости" слова Гаврилова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге. Глава государства предложил провести опрос горожан и выяснить, поддерживают ли они строительство храма. Власти города планируют начать опрос в ближайшее время. Подготовка к строительству храма временно приостановлена.

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