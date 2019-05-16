Президент предложил жителям Екатеринбурга провести опрос по поводу строительства храма

Президент России Владимир Путин предложил узнать мнение екатеринбуржцев по поводу строительства храма Святой Екатерины. По мнению президента, именно жители города должны принять решение, а не "активисты из Москвы".
Путин раскритиковал людей, которые приехали в город, чтобы поучаствовать в акциях протеста и "попиарить" себя. Глава государства призвал жителей города сесть за стол переговоров. Также Путин обратился к местным властям и заявил, что если для строительства храма необходимо вырубить лес, то аналогичный лес должен появиться в другой части города.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что суд в Екатеринбурге арестовал 21 жителя города за "Мелкое хулиганство" в результате протестов против строительства храма.
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