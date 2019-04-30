В Кремле объяснили отсутствие иностранных гостей на грядущем параде Победы

Главы иностранных государств не посетят грядущий парад Победы, поскольку они приглашаются только на юбилейные парады в честь 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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"Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", - передает агентство ТАСС слова представителя Кремля.

Песков добавил, что ожидать высокопоставленных иностранных гостей на торжествах, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не стоит. Однако уже в следующем году будет отмечаться большая юбилейная дата.

"Это будет особенный год, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств, сохраняется", - заключил пресс-секретарь.