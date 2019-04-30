В Кремле объяснили отсутствие иностранных гостей на грядущем параде Победы

Главы иностранных государств не посетят грядущий парад Победы, поскольку они приглашаются только на юбилейные парады в честь 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", - передает агентство ТАСС слова представителя Кремля.
Песков добавил, что ожидать высокопоставленных иностранных гостей на торжествах, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не стоит. Однако уже в следующем году будет отмечаться большая юбилейная дата.
"Это будет особенный год, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств, сохраняется", - заключил пресс-секретарь.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.