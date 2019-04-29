Политический биатлон: свердловское "Яблоко" выступает против Шипулина

Партия "Яблоко" намерена получить место в Государственной Думе России. В Свердловской области на этот пост определилось сразу три кандидата. Оппонировать "Яблоку" будет биатлонист Антон Шипулин.
Спортсмен, разумеется, в этой гонке выступит от партии "Единая Россия". Мандат освободился после того, как местный избранник Сергей Бидонько ушел работать на должность вице-губернатора области. Шипулина ждет отборочный тур в формате праймериз, а демократы выберут достойного путём публичных дебатов.
Парламентские амбиции уральских "яблочников" на этом не заканчиваются. Демократы планируют бороться и за место в областном законодательном собрании. На кандидатское место вновь определены три кандидатуры. Дебаты¸в рамках которых определятся кандидаты, запланированы на конец мая, начало июня текущего года.
Фото: Википедия
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