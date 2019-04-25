"Яблоко" и эсеры требуют возврата прямых выборов мэра в Челябинске

В России актуализируется вопрос о возврате к практике прямых выборов глав муниципалитетов. В Челябинске требовать права на выбор, политические силы планируют 1 мая. Соответствующее мероприятие анонсировало сегодня региональное отделение партии "Справедливая Россия".



Алексей Текслер объяснил, какой город ему ближе — Норильск или Челябинск / Новости от 04.04.2019 09:57

Одновременно с планами проведения массовой акции свою работу ведут и местные "яблочники". Петицию, с предложением возврата к прямым выборам главы, партия опубликовала на сайте "Российской общественной инициативы".

Демократам необходимо набрать 60 000 подписей и петиция будет в обязательном порядке рассмотрена на городском, а если 100 000, то и на областном уровне.

Примечательно, что первоначально, идею возврата к практике прямого голосования, озвучил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Википедия

Читайте также:

"Сливают" или не "сливают" самовыдвиженцы "Единую Россию"?

Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?

Депутаты ставят "неуд" главе Челябинска