"Яблоко" и эсеры требуют возврата прямых выборов мэра в Челябинске

В России актуализируется вопрос о возврате к практике прямых выборов глав муниципалитетов. В Челябинске требовать права на выбор, политические силы планируют 1 мая. Соответствующее мероприятие анонсировало сегодня региональное отделение партии "Справедливая Россия".
Одновременно с планами проведения массовой акции свою работу ведут и местные "яблочники". Петицию, с предложением возврата к прямым выборам главы, партия опубликовала на сайте "Российской общественной инициативы".
Демократам необходимо набрать 60 000 подписей и петиция будет в обязательном порядке рассмотрена на городском, а если 100 000, то и на областном уровне.
Примечательно, что первоначально, идею возврата к практике прямого голосования, озвучил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
Фото: Википедия
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