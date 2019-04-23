Депутаты ставят "неуд" главе Челябинска

Глава Челябинска Владимир Елистратов попытался отчитаться перед депутатами за свою годовую деятельность. У него это не получилось. Чиновник подготовил "формальный доклад", который не содержал никаких конкретных предложений. В своем отчете Елистратов просто признал пробелы администрации в сфере благоустройства.



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Местные депутаты поразились некомпетентностью Елистратова и начали задавать вопросы относительно деятельности администрации. Мэр Челябинска не смог ответить ни на один вопрос от парламентариев. Причем эти вопросы парламентарии задавали главе города более месяца назад.

Председатель городской думы Станислав Мошаров решил узнать у главы города статус программы по развитию поселков в Челябинском округе. Парламентарий отметил, что эта программа нуждается в возрождении. В свою очередь, Владимир Елистратов заявил, что не считает программу эффективной. Ему возразили остальные депутаты и привели аргументы. Тогда мэр пообещал "проработать" этот вопрос.

На данный момент городские власти Челябинска продолжают демонтировать незаконные киоски. После демонтажа на месте пребывания киосков остается много мусора, местные депутаты предложили главе города дать соответствующее поручение коммунальным службам, чтобы очистить муниципальные земли от мусора. Владимир Елистратов выступил с еще более "умным" предложением - обязать проводить уборку владельцев снесенных киосков. На вопрос, какие рычаги применить, чтобы обязать владельцев провести уборку - Елистратов не ответил.

Еще одно обещание относительно "проработки" вопроса мэр дал парламентариям по поводу расширения полномочий районных администраций. По мнению Елистратова, районные администрации и так имеют все необходимые полномочия.

Несмотря на полную некомпетентность главы города, депутаты гордумы все-таки признали работу Владимира Елистратова удовлетворительной. Хотя в кулуарах заседания парламентарии выражали полное недоумение в связи с деятельностью мэра.

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