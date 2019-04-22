Почему в Тамбове не рожают и бегут оттуда?

"Правда.Ру" рассказывала о том, что лидерами по приросту населения стали: Севастополь (6,45%), Чечня (4,5%) и Ингушетия (5,2%). В период с 2016-го по 2018 год родилось более 236 тысяч россиян, однако умерло более 355 тысяч. Несмотря на это количество жителей России увеличилось благодаря миграционному приросту, который составил почти 600 тысяч человек.
Антилидером по ествественному приросту населения стала Тамбовская область, где смертность 21 тысяча человек наложилась на миграционную убыль 13 тысяч человек. Получается, что в Тамбове не просто не рожают, а оттуда бегут.
О проблемах Тамбовской области и других областей Нечерноземья, которые способствуют оттоку населения из региона, рассказали председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, а также директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов.
Юрий Крупнов обращает внимание на то, что данные представил Росстат. Поэтому при сопоставлении абсолютных цифр и многих других факторов получается, что устойчивая убыль населения наблюдается на протяжении последних 28 лет во всех регионах Центральной России.
Юрий Крупнов в качестве примеров привел также Орловскую, Тверскую и Вологодскую области, поскольку там наблюдается такая же ситуация, как в Тамбовской области.
"Тамбовская область в этом плане не является какой-то особенной, а отражает всю тенденцию вымирания населения России, которая наблюдается в Центральной России и на Дальнем Востоке, — пояснил "Правде.Ру" Юрий Крупнов. — В чем проблема, помимо низкой рождаемости во всей стране, — общая проблема? Проблема в том, что Москва, Санкт-Петербург и южные регионы опустошают регионы Нечерноземья. В данном случае они в этом смысле растаскивают, опустынивают и обезлюдивают Тамбовскую область".
Сергей Смирнов, с которым также побеседовала "Правда.Ру", сказал, что Тамбовская область сама по себе не богата. В эту область не идут ощутимые инвестиции. Причина этому — непродуманная общероссийская региональная политика, утверждает эксперт. По мнению Сергея Смирнова, Москва получает прирост населения в три процента за счет "высасывания" ресурсов с регионов.
"Это глобальная проблема России, когда мы вместо развития территорий стягиваем инфраструктуру в одну точку и создаем некий промышленный центр. Потом население ближайших городов стягивается в центр и оставляет свою территорию пустой. Да, это существенная экономия на инфраструктуре, но это точечное развитие. Не более того", — обращает внимание на проблему развития регионов Сергей Смирнов.
По мнению Сергея Смирнова, такой подход приводит к множеству негативных моментов: плохому качеству дорожных покрытий, низкому социальному обеспечению жителей провинций и т. д., — что и ведет к "вымиранию" и оттоку населения из регионов.
Читайте также: Севастополь, Чечня и Ингушетия лидируют по естественному приросту населения в России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.