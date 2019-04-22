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Источник Правда.Ру

Почему в Тамбове не рожают и бегут оттуда?

Россия

"Правда.Ру" рассказывала о том, что лидерами по приросту населения стали: Севастополь (6,45%), Чечня (4,5%) и Ингушетия (5,2%). В период с 2016-го по 2018 год родилось более 236 тысяч россиян, однако умерло более 355 тысяч. Несмотря на это количество жителей России увеличилось благодаря миграционному приросту, который составил почти 600 тысяч человек.


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Антилидером по ествественному приросту населения стала Тамбовская область, где смертность 21 тысяча человек наложилась на миграционную убыль 13 тысяч человек. Получается, что в Тамбове не просто не рожают, а оттуда бегут.

О проблемах Тамбовской области и других областей Нечерноземья, которые способствуют оттоку населения из региона, рассказали председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, а также директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов.

Юрий Крупнов обращает внимание на то, что данные представил Росстат. Поэтому при сопоставлении абсолютных цифр и многих других факторов получается, что устойчивая убыль населения наблюдается на протяжении последних 28 лет во всех регионах Центральной России.

Юрий Крупнов в качестве примеров привел также Орловскую, Тверскую и Вологодскую области, поскольку там наблюдается такая же ситуация, как в Тамбовской области.

"Тамбовская область в этом плане не является какой-то особенной, а отражает всю тенденцию вымирания населения России, которая наблюдается в Центральной России и на Дальнем Востоке, — пояснил "Правде.Ру" Юрий Крупнов. — В чем проблема, помимо низкой рождаемости во всей стране, — общая проблема? Проблема в том, что Москва, Санкт-Петербург и южные регионы опустошают регионы Нечерноземья. В данном случае они в этом смысле растаскивают, опустынивают и обезлюдивают Тамбовскую область".

Сергей Смирнов, с которым также побеседовала "Правда.Ру", сказал, что Тамбовская область сама по себе не богата. В эту область не идут ощутимые инвестиции. Причина этому — непродуманная общероссийская региональная политика, утверждает эксперт. По мнению Сергея Смирнова, Москва получает прирост населения в три процента за счет "высасывания" ресурсов с регионов.

"Это глобальная проблема России, когда мы вместо развития территорий стягиваем инфраструктуру в одну точку и создаем некий промышленный центр. Потом население ближайших городов стягивается в центр и оставляет свою территорию пустой. Да, это существенная экономия на инфраструктуре, но это точечное развитие. Не более того", — обращает внимание на проблему развития регионов Сергей Смирнов.

По мнению Сергея Смирнова, такой подход приводит к множеству негативных моментов: плохому качеству дорожных покрытий, низкому социальному обеспечению жителей провинций и т. д., — что и ведет к "вымиранию" и оттоку населения из регионов.

Читайте также: Севастополь, Чечня и Ингушетия лидируют по естественному приросту населения в России

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Темы регионы демография Юрий Крупнов Сергей Смирнов отток населения экспертное мнение
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