Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?

Недавно глава Челябинска Владимир Елистратов отчитывался перед депутатами за годовую деятельность. Они с трудом поставили мэру оценку "удовлетворительно". После отчета Елистратора у парламентариев осталось множество вопросов и чувство недоумения.



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Подготовленный мэром отчет не содержал никаких конкретных предложений, а лишь констатировал сложившиеся факты. Депутаты попытались задавать вопросы, чтобы получить конкретные ответы по проблематике города, но Владимир Елистратов умело уходил от ответов.

О том, как предотвратить появления у власти некомпетентных людей "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов.

"К сожалению, пресловутая демократическая система не позволяет этого сделать. Конечно, всегда есть риск, что под влиянием популистских веяний население резко голосует за не очень компетентного человека. Не вполне разбираясь и не вполне отдавая себе отчет, что это все равно, что сажать за руль человека, у которого нет водительского удостоверения. Может быть, он хорошо водит, но, как правило, нет. Это беда со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, это издержки демократии. От этого никуда не деться", — считает Алексей Мухин.

"То есть, человек выходит и говорит: "Я буду по воскресеньям раздавать всем бесплатные пирожные" и народ счастлив. Его выбрали, а пирожных нет", — отметил он.

"Есть рецептура, конечно, когда глава государства берет на себя ответственность за это — что чревато отменой прямых губернаторских выборов, прямых выборов мэра и так далее. Мы по этому пути проходили. Этот путь заставил нас вернуться к выборной системе, но при этом включить механизм утраты доверия президента к главе региона", — добавил политолог.

"То есть в принципе, президент может на себя взять груз политического решения о том, чтобы избранного губернатора отставить от должности, если он не исполняет свои обязанности надлежащим образом. Я считаю, что это тоже проявление демократии", — сказал Алексей Мухин.

В свою очередь, Глеб Кузнецов пояснил, что компетенцию руководителя не надо путать с внутриполитической борьбой. Политика — это такая сфера, что если, например, депутату от оппозиционной партии не понравился мэр, то он сможет найти причины для придирок.

Кузнецов отмечает, что ежегодный отчет представителей исполнительной власти перед властью законодательной и представительной очень часто становится поводом для решения депутатами своих политических и коммерческих проблем.

Поэтому негативная реакция городского совета на отчет градоначальника никак не характеризует способности градоначальника городского управления. "Это символ того, что в городе жива политика, идет борьба, не более того", — считает замдиректора Национального института развития современной идеологии.

Относительно барьеров для некомпетентных людей у власти Глеб Кузнецов высказался однозначно. По его мнению, ничего придумывать не надо, этот барьер уже существует — репутация. Если чиновник показал себя плохо — его снимают или переизбирают, — пояснил Кузнецов.

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