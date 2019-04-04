"Сливают" или не "сливают" самовыдвиженцы "Единую Россию"?

Один за одним назначенные врио губернаторов объявляют о том, что намерены идти на выборы в сентябре самовыдвиженцами. Это "эпидемия", которая наносит ущерб репутации "Единой России" или политтехнологии, направленные на победу?

В четверг о самовыдвижении объявил временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Челябинской области Алексей Текслер. Ранее прошла информация о готовящихся аналогичных заявлениях со стороны врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, Забайкалья — Александра Осипова, Петербурга — Александра Беглова и Сахалинской области — Валерия Лимаренко.

Прямые губернаторские выборы этой осенью пройдут в 16 регионах, в двух они будут выбраны заксобраниями. Кремль уже сменил и назначил врио в Челябинской, Мурманской и Оренбургской областях, а также республике Алтай и Калмыкии, а ранее в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой и Курской областях, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае и Петербурге.

Объяснения, что самовыдвижения согласовываются с "Единой Россией" не очень впечатляют, так, например, высокопоставленный функционер "Единой России" (ЕР) в Челябинской области заявил, что о партийной принадлежности Текслера "нам пока не известно, но это не так важно, так как партия может выдвинуть и беспартийного". То есть, хороший для ЕР Текслер, вдруг, взял и отказался от такой чести — идти в губернаторы от правящей партии.

Тренд на самовыдвижение нарастает, в сентябре 2018 года самовыдвиженцами на выборы шли главы двух регионов — мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Омской области Александр Бурков. Позже самовыдвиженцем также баллотировался врио главы Приморьяподдержки пенсионной реформы, "которая была крайне неудачно подана населению, и расплачивается за это".

Врио губернаторов просто не хотят брать на себя лишние имиджевые нагрузки, пояснил Алексей Мухин. Пока нельзя сказать, что ждет партию, так как находится в состоянии ребрендинга, кадровых ротаций, продолжил он. "Это надо сделать к 2021 году, то есть к парламентским выборам. Партия должна либо стать принципиально иной политической структурой, отвечающей запросам избирателей, либо она будет иметь очень серьезные проблемы на выборах", — отметил эксперт.

Со своей стороны, председатель правления Фонда развития гражданского общества, Константин Костин полагает, что каждый кандидат на пост губернатора хочет получить максимальный результат. И если он "маркирован партийным брендом", то сторонники других партий вряд ли за него проголосуют. Даже в самых благополучных районах рейтинг у "Единой России" сейчас 45%, отметил эксперт, и " таким же он был и 2 года назад, до запуска пенсионной реформы".

Константин Костин полагает, что от поддержки "Единой России" никто из губернаторов не отказывается и, более того, "Единая Россия" "является на сегодняшний день основной политической инфраструктурой для проведения агитационных избирательных кампаний, и все губернаторы этим пользуются".

"Поэтому когда говорят, вот все "сливают бедную партию "Единая Россия", это не так. Наоборот, если популярный губернатор на партийных выборах не поддерживает партию "Единую Россия" на выборах - либо в Заксобрание, либо в крупных муниципалитетах, то тогда есть вопросы. И нужно говорить о тенденциях, о трендах. Но когда речь идет о персональных выборах, там любая цель любого организатора избирательной кампании — максимальный результат", — сказал Константин Костин для "Правды.Ру".

Фото: vk.com/ Выборы в Хакасии

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