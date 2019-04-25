Новгородский демократ назвала свою область "регионом-смертником"

Новгородская область охвачена протестами, заявляет лидер местных "яблочников" Анна Черепанова. В районах региона прямо сейчас бастуют медики. Закрыты стационары и станции скорой помощи, уверяет политик. По уровню смертности Новгородская область находится на втором месте в России. С конца.



Десятки петербургских демократов распрощались с «Яблоком» / Новости от 22.11.2018 20:40

Демократ обвинила власть в игнорировании "майских указов" президента РФ Владимира Путина. Докторам, фельдшерам и медсестрам не выплачивается заработная плата, обещанная первым лицом государства. Это смертный приговор больным и бедным, уверена Черепанова.

Личную ответственность за высокую смертность, демократ возложила на губернатора региона и членов правительства. Председатель отделения приводит цифры, согласно которым, ежегодно содержание аппарата чиновников обходится в 2 миллиарда рублей, а их автопарка более чем в 100 миллионов. На врачей денег нет. Происходящее Анна называет "низким качеством государственного управления". Это главная претензия.

Права высказаться перед депутатами областной думы партия "Яблоко" добивалась через суд. Перед выступлением депутаты от "Единой России" демонстративно покинули зал.

В конце речи Анна Черепанова от лица всего "Яблока" выразила недоверие губернатору Андрею Никитину и потребовала его немедленной отставки.

Читайте также:

Михаил Амосов намерен стать губернатором Санкт-Петербурга

Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу

Минюст засекретил доклад о "вынужденной коррупции" чиновников