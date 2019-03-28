Восточная Европа стала идеальным «ареалом обитания» русофобских СМИ

Либеральные издания массово захлестнули Прибалтику, Польшу, Чехию и другие государства после 2014 года, когда в России был принят закон об иностранных агентах. При этом никого не волновали американские санкции в отношении Федерального агентства новостей, якобы принадлежащего Евгению Пригожину, и государственного канала RT.

Переезд осуществлялся под лозунги о «кровавом режиме», который якобы лишил «независимую» прессу свободы слова. Однако ни один из этих рупоров не донес до читателя, что подобные практики, направленные на противостояние внешнему вмешательству, давно существуют в «цивилизованной» Европе и Штатах.

Основной костяк финансируемых США антироссийских изданий, ежедневно вбрасывающих в российское информационное пространство фейки, сосредоточен в ближнем зарубежье. «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «Проект» и другие СМИ, работая за пределами действия законодательства РФ, распространяют максимально радикальный контент.

«Если мы всерьез займемся отражением этой идеологической, сетевой войны, которая ведется против России, то, конечно, надо уже юридически, физически ограничить деятельность либеральных подрывных идеологических структур», - считает Александр Дугин.

Как прозападная пресса работает в российском медиаполе и можно ли эффективно бороться с пропагандой - в материале Федерального агентства новостей.