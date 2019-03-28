Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Восточная Европа стала идеальным «ареалом обитания» русофобских СМИ

Политика

Либеральные издания массово захлестнули Прибалтику, Польшу, Чехию и другие государства после 2014 года, когда в России был принят закон об иностранных агентах. При этом никого не волновали американские санкции в отношении Федерального агентства новостей, якобы принадлежащего Евгению Пригожину, и государственного канала RT.   

Восточная Европа стала идеальным «ареалом обитания» русофобских СМИ. 401787.jpeg

Переезд осуществлялся под лозунги о «кровавом режиме», который якобы лишил «независимую» прессу свободы слова. Однако ни один из этих рупоров не донес до читателя, что подобные практики, направленные на противостояние внешнему вмешательству, давно существуют в «цивилизованной» Европе и Штатах.

Основной костяк финансируемых США антироссийских изданий, ежедневно вбрасывающих в российское информационное пространство фейки, сосредоточен в ближнем зарубежье. «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «Проект» и другие СМИ, работая за пределами действия законодательства РФ,  распространяют максимально радикальный контент.

«Если мы всерьез займемся отражением этой идеологической, сетевой войны, которая ведется против России, то, конечно, надо уже юридически, физически ограничить деятельность либеральных подрывных идеологических структур», - считает Александр Дугин.

Как прозападная пресса работает в российском медиаполе и можно ли эффективно бороться с пропагандой - в материале Федерального агентства новостей

  

 

 

 

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы санкции русофобия Прибалтика иностранный агент антироссийские сми антироссийские санкции
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Какую роль играет вода в спортивном питании
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Кино. Новости и обзоры
Дэниел Рэдклифф рассказал об алкогольной зависимости во время съемок "Гарри Поттера"
Новости Все >
Восточная Европа стала идеальным «ареалом обитания» русофобских СМИ
В офисах саентологов Москвы и Петербурга прошли обыски по делу о дольщиках
Роскомнадзор потребовал от VNP-сервисов блокировать запрещенные сайты
Украинский эксперт назвал главным условием "возвращения" Крыма согласие России
В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения
Зампред ЦБ назвала рубль самой стабильной валютой развивающихся стран
Бренд элитной обуви запустил продажи покрытых грязью сапог
Качество городского пространства определяет выбор места жительства молодежи — эксперты
Генпрокуратура отметила рост числа взяток в России
Зеленский не указал в налоговой декларации виллу в Италии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Новости Европы
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Газ
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы
Новости Украины
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Новости Барнаула
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Новости Якутска сегодня
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
Любовь Степушова Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос? Любовь Степушова Сергей Костин "Красное поле": патриотизм за деньги? Сергей Костин Игорь Буккер Шимпанзе превращаются в людей Игорь Буккер
Комментарии
Почему Россия отказывается от второй военной базы в Киргизии
Пенсионная реформа: затишье перед бурей
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
Группировка из пяти кораблей НАТО движется к Черному морю
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
Зеленский не указал в налоговой декларации виллу в Италии
Украинский эксперт назвал главным условием "возвращения" Крыма согласие России
В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения
В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения
Группировка из пяти кораблей НАТО движется к Черному морю
НАТО отправляет два корабля в одесский порт
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Пенсионная реформа: затишье перед бурей
Защита Абызова предложила освободить экс-министра под залог в миллиард рублей
Украинский эксперт назвал главным условием "возвращения" Крыма согласие России
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
История и современность Все >
3 страны, практически избавившиеся от гендерного неравенства
3 страны, практически избавившиеся от гендерного неравенства
Эпоха тотального контроля наступила. В этом убеждены эксперты
Эпоха тотального контроля наступила. В этом убеждены эксперты
Великий Панджандрум: катушка с ракетными двигателями, набитая взрывчаткой
Великий Панджандрум: катушка с ракетными двигателями, набитая взрывчаткой
Индия сбила спутник ради победы на выборах Моди
Индия сбила спутник ради победы на выборах Моди
Почему Россия отказывается от второй военной базы в Киргизии
Почему Россия отказывается от второй военной базы в Киргизии
Сотрудники ФСБ задержали дагестанца, причастного к терактам в московском метро в 2010 году
Сотрудники ФСБ задержали дагестанца, причастного к терактам в московском метро в 2010 году
В датскую армию зовут киберспортсменов
В датскую армию зовут киберспортсменов
Чудо техники, которое однажды спасло Русское государство
Чудо техники, которое однажды спасло Русское государство
Поход Тамерлана: почему завоеватель не пошел на Русь?
Поход Тамерлана: почему завоеватель не пошел на Русь?
Глава эсеров Татарстана рассказала о черном PR перед выборами
Глава эсеров Татарстана рассказала о черном PR перед выборами
В Якутии на год запретили работу мигрантов
В Якутии на год запретили работу мигрантов
Женское Все >
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
В Австралии мужчина сжег себе язык энергетиками
В Австралии мужчина сжег себе язык энергетиками
Универсальная вакцина от гриппа - реальность?
Универсальная вакцина от гриппа - реальность?
5 классных лука от Бузовой
5 классных лука от Бузовой
3 способа, как можно быстро уснуть
3 способа, как можно быстро уснуть
Элитный бренд обуви продает сапоги, покрытые грязью
Элитный бренд обуви продает сапоги, покрытые грязью
Котики от Тony Moly
Котики от Тony Moly
Химик создал алкоголь — от него нет похмелья
Химик создал алкоголь — от него нет похмелья
Удивительные свойства семян льна
Удивительные свойства семян льна
В США научились заживлять травмы глаз световым гелем
В США научились заживлять травмы глаз световым гелем
Мужское Все >
Архиепископу не понравились калининградские домовые
Архиепископу не понравились калининградские домовые
Удочки: уход и перевозка
Удочки: уход и перевозка
Расхламление детской комнаты: чек-лист
Расхламление детской комнаты: чек-лист
Как очистить чайник от накипи: четыре простых способа
Как очистить чайник от накипи: четыре простых способа
Как вывести трудновыводимые пятна
Как вывести трудновыводимые пятна
Как увеличить "хрущевку": девять лайфхаков
Как увеличить "хрущевку": девять лайфхаков
Как снизить уровень шума в квартире: шесть полезных советов
Как снизить уровень шума в квартире: шесть полезных советов
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Интересы
"Культ карго". Как рождается религия
"Культ карго". Как рождается религия
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Сколько воды нужно собаке
Сколько воды нужно собаке
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Как отучить собаку портить вещи
Как отучить собаку портить вещи
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Ученые: помощь в уходе за потомством продлевает жизнь
Ученые: помощь в уходе за потомством продлевает жизнь
Самые гигантские болота на планете
Самые гигантские болота на планете
Чиновников Сургута будет кормить школьный общепит
Чиновников Сургута будет кормить школьный общепит
Ураганы, циклоны, торнадо представляют большую опасность для людей
Ураганы, циклоны, торнадо представляют большую опасность для людей
Дресс-код английской королевы и ее семейства
Дресс-код английской королевы и ее семейства
Очередной неопознанный объект взлетел с Луны
Очередной неопознанный объект взлетел с Луны
Турецкий кот нападает на ничего не подозревающих мужчин и собак, но демонстрирует уважение к дамам
Турецкий кот нападает на ничего не подозревающих мужчин и собак, но демонстрирует уважение к дамам
"Умный гель" заживляет травмы глаз
"Умный гель" заживляет травмы глаз
Новости Украины
Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?

Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.

Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Южная Америка
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Евросоюз
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Так кто же победил ИГИЛ*?
Мир. Новости мира
Так кто же победил ИГИЛ*?
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Южная Америка
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ