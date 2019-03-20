Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о контроле над операциями по анонимным платежным картам.

Отметим, что документ опубликован на Официальном Интернет-портале правовой информации.

С помощью нового закона российская власть планирует бороться с противоправной деятельностью по обналичиванию денег.

Так, в рамках закона, уже подписанного Владимиром Путиным, клиент может снимать наличные при помощи анонимных электронных средств платежа лишь после того, как пройдет процедуру упрощенной идентификации. Но и в таком случае ежедневное снятие наличных будет ограничено. Максимальная сумма в день, доступная для снятия, составит 5 тысяч рублей, а в месяц — лишь 40 тысяч рублей.

Примечательно, что подписанный главой России закон затрагивает также переводы на банковский счет индивидуального предпринимателя или юридического лица. И здесь будут существовать определенные ограничения. Например, остаток средств на счете не должен превышать 60 тысяч рублей. В месяц же невозможно будет перевести индивидуальному предпринимателю или же юридическому лицу свыше 200 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации и пользователи сети Интернет активно обсуждают открытое письмо учительницы из Казани Владимиру Путину. В нем несчастная россиянка пожаловалась главе государства на безденежье, отчаяние и убогую жизнь.

Фото: facebook.com.

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