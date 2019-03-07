Жительница Казани опубликовала в сети Интернет открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обращение педагога из Татарстана к главе государства вызвало широкий общественный резонанс и было растиражировано целым рядом средств массовой информации.
В своем открытом письме к президенту России 37-летняя Ирина из Казани признается, что ей и ее семье приходится очень тяжело. Всю свою жизнь, отмечает педагог, она проработала в общеобразовательном учреждении за 25 тысяч рублей в месяц. Такая заработная плата, напоминает главе Российской Федерации Ирина, считается достойной для педагога. Супруг Ирины, пишет женщина, работает разнорабочим на строительных объектах и стабильной высокой заработной платой похвастаться не может.
У нее с мужем, пишет в своем открытом письме казанская учительница, трое детей. Несколько лет назад они "с большим трудом" взяли в кредит квартиру, за которую им придется платить по 20 тысяч рублей в месяц еще целых одиннадцать лет. Ирина заявляет, что ее семья и семьи многих ее знакомых не живут, а выживают.
Денег, сетует она, хватает лишь на самое необходимое, да и то не всегда.
Во всем этом, уверена педагог, виновата действующая в стране власть и сам президент России. Владимир Путин и его "друзья", заявила Ирина, присвоили себе "сверхприбыли" и "сверхбогатства", в то время как рядовые россияне влачат "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции".
Ирина потребовала от Владимира Путина ответа на вопрос, чем она и миллионы остальных россиян заслужили к себе такое отношение со стороны политической верхушки.
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Фото: kremlin. ru.
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