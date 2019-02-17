Депутат Госдумы пригрозил наказывать за фейковые новости

Ужесточить наказание за распространение недостоверной информации предложил член Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщает агенство "РИА Новости". Ложная информация является прямым вредительством государству.
"Нужно ужесточать наказание за ложные сообщения, потому что через них происходит раскачивание общества", - отметил депутат. По его мнению, за распространение сообщений, которые не соответствующие действительности, должно следовать серьезное наказание.
Он добавил, что нужно "в самые короткие сроки" принять соответствующий закон "о фейковых новостях", предусматривающий крупные штрафы и даже уголовную ответственность. "С обществом шутить не надо", - заключил политик.
В Госдуме, уточняет агенство, подчеркнули важность проверки поступающей от СМИ информации, поскольку громкие и не всегда правдивые заявления "пугают людей и вводят их в заблуждение, однако не имеют никакого отношения к реальному положению вещей".
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что в середине января текущего года Госдумой РФ были одобрены два законопроекта, один из которых предполагает наказание за распространение "недостоверных" данных в интернете, а второй - за оскорбление власти в интернете.
Также "Правда.Ру" сообщала о высказывании американского лидера Дональда Трампа, назвавшего фейковые новости - самым большим врагом США.
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