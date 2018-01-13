ЦИК сообщила, что на предстоящих выборах президента возможны изменения. В частности, из-за большого числа кандидатов придется удлинить бюллетень.
Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, на выборах предполагается участие до 20 человек.
"Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, — значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день — 16", — сказала глава избиркома.
Памфилова сказала, что не может утверждать, что имена всех кандидатов поместятся на бюллетень в один лист. А 13 января до полуночи могут прийти еще несколько представителей партий, в связи с чем, число кандидатов увеличится до 20.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин рассказал, что он думает о большом количестве претендентов на пост президента на предстоящих выборах. Комментарий прозвучал на встрече с представителями СМИ и информагентств.
"Мне кажется, что это — нормально и хорошо. Это — повод людям высказаться, поговорить о путях развития страны. Это полезно, это освежает и обостряет дискуссию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Буду рад увидеть интересные и полезные предложения по развитию страны", — сказал Путин.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.