ЦИК удлинит бюллетень под выборы-2018

ЦИК сообщила, что на предстоящих выборах президента возможны изменения. В частности, из-за большого числа кандидатов придется удлинить бюллетень.

Фото: minkomsvazy

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, на выборах предполагается участие до 20 человек.

"Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, — значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день — 16", — сказала глава избиркома.

Памфилова сказала, что не может утверждать, что имена всех кандидатов поместятся на бюллетень в один лист. А 13 января до полуночи могут прийти еще несколько представителей партий, в связи с чем, число кандидатов увеличится до 20.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин рассказал, что он думает о большом количестве претендентов на пост президента на предстоящих выборах. Комментарий прозвучал на встрече с представителями СМИ и информагентств.

"Мне кажется, что это — нормально и хорошо. Это — повод людям высказаться, поговорить о путях развития страны. Это полезно, это освежает и обостряет дискуссию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Буду рад увидеть интересные и полезные предложения по развитию страны", — сказал Путин.

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