В Human Rights Watch подвергли критике поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию России "дискриминируют" представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в стране. Об этом сообщила замглавы отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

"Конституция 93-го года навязана силой"

"Гомофобия в России достаточно сильна и еще больше усиливается после принятия дискриминационного законодательства и соответствующей риторики в СМИ", - заявила правозащитница. "Я предполагаю, что это в первую очередь посыл, направленный на внутреннюю аудиторию, популистский посыл, заигрывание политика с консервативной аудиторией внутри страны", - добавила Локшина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о действии статьи Конституции, предусматривающей исполнение международного права на территории страны

Российская Конституция устанавливает приоритет международного права над национальным правом страны. Так, статья 15-я Конституции гласит:

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора".

Оправдана ли такая конституционная норма? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.

"Мне представляется, что нормы главы второй и девятой российской Конституции — а статья 15 входит в главу 1 Основного закона — конечно же, пересматриваться не должны.

В ряде случаев пытаются поднимать вопрос, который касается того, не нарушает ли действие данной нормы принципы суверенного существования государства. В этой связи хотелось бы обратить внимание, что гарантией суверенитета РФ является сама Конституция.

Конституция определяется как основной закон. И все другие нормативные акты, а также правила, которые действуют на территории Российской Федерации, не должны противоречить Конституции.

То есть мы исходим из того принципа, что если международный договор противоречит каким-то нормам законодательства РФ, то в этих условиях действует международный договор. Вместе с тем нужно понимать, что если этот международный договор будет противоречить Конституции РФ, то действует Конституция.

При этом Конституция является законом прямого действия. Таким образом, с моей точки зрения, эти вопросы, на которые, несомненно, их авторы имеют право, путем приоритетного действия Конституции РФ решаются", — сказал Владимир Пилигин

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