Мишустин поручил кабмину выезжать в регионы для анализа проблем

Премьер России Михаил Мишустин поручил министрам лично выезжать в регионы, чтобы узнавать проблематику субъектов РФ. Особое внимание глава правительства попросил уделить регионам. где сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи, прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", - обратился к кабмину Мишустин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывший вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о необходимости расширения полномочий муниципалитетов

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поддержал проект передачи регионам части полномочий от федерального центра. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Всемирного экономического форума в Москве. По его словам, дополнительные полномочия должны получить и муниципалитеты, чтобы те отвечали за действия на местах,

"там, где должна формироваться реальная местная власть, там, где люди должны свою жизнь обустраивать самостоятельно".

Шувалов также добавил, что настоящее время расширение полномочий регионов столкнулось с проблемой отсутствия денег и недостаточной организованностью местных властей.