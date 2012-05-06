Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил блогеру Алексею Навальному €8,5 тыс. компенсации по делу о его задержании на Болотной площади в мае 2012 года.
ЕСПЧ пришел к выводу, что полицейские при задержании Навального необоснованно применили физическую силу, нарушив тем самым статью 3 Европейской конвенции по правам человека, передает RTVI.
Также, по мнению ЕСПЧ, власти нарушили
Однако суд отказал Навальному в компенсации юридических издержек.
Вместе с Навальным в иске фигурировал задержанный с ним Вадим Гунько. Ему присудили €7,5 тыс. компенсации.
Напомним, в декабре 2011 года после выборов в Госдуму в России начались протестные акции. Самая крупная прошла в феврале 2012 года на Болотной площади в Москве.
На "марше миллионов", который проходит в воскресенье в Москве, задержаны координатор "Левого фронта" Сергей Тютюкин (Удальцов) и блогер Алексей Навальный.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", Удальцов и Навальный призвали участников акции к сидячей забастовке. Они и еще несколько десятков человек расположились на асфальте у кинотеатра "Ударник".
Спустя некоторое время координатор "Левого фронта" прошел на Болотную площадь, забрался на трибуну и сообщил собравшимся, что с площади они не уйдут, пока не освободят их товарищей и не выполнят требования. Он объявил бессрочную забастовку. После этого на сцену поднялись несколько полицейских и увели координатора "Левого фронта".
Спустя несколько минут был задержан и блогер Алексей Навальный, еще один сторонник "решительных действий".
После задержания на трибуну забрался Борис Немцов, который заявил, что митинг им проводить запретили (?!) и сказал собравшимся, что они с площади не уйдут, пока не освободят их товарищей. После чего присоединился к "товарищам" в автозаке.
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