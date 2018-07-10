Кремль боится: из-за пенсий народ восстанет и сорвет выборы

Заявленная властями пенсионная реформа вызывает в администрации президента беспокойство по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний.

Об этом в своем материале со ссылкой на "источников, близкие к Кремлю" сообщают "Ведомости".

По мнению неназванных представителей Кремля, решение о повышении пенсионного возраста может стать поводом для выражения недовольства. Эксперты не исключают, что люди придут голосовать не за кого-то, а против.

При этом по результатам губернаторов реформа ударит меньше, чем по результатам "Единой России" на парламентских выборах. Так что в любом случае стоит учитывать фактор снижения рейтинга представителей партии власти.

Политолог Андрей Колядин считает, что и губернаторы, и "Единая Россия" потеряют от 2% до 5%, но это не изменит ситуации. Но губернаторы будут искать возможности для смягчения повестки.

Уже сейчас в Москве и Подмосковье власти уже объявили о введении бесплатного проезда на электричках для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан. Но это единственные регионы, власти которых решили перенести акцент на встречные социальные меры, а именно транспортные льготы.

Вариант мягкого дистанцирвоания от реформы выбрали Крым, Якутия, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Магаданская, Новосибирская, Орловская и Ярославская области.

Еще 24 региона - Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Приморский края, Тверская область - уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу, заявиви, что вопрос не относится к полномочиям региона.

Солидарность с инициативой центра проявили лишь 27 из 84 регионов России, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на данные рейтинга социально-политической устойчивости регионов России фонда "Петербургская политика".

Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. По словам Медведева, реформа будет проводиться поэтапно - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин - до 65 лет к 2028 году - и на восемь лет для женщин - до 63 лет к 2034 году.

Решение вызвало резкую критику в обществе. После объявления о планах правительства повысить пенсионный возраст в стране начались акции протеста. Есть мнение, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто умрут раньше выхода на пенсию.