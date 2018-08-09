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Источник Правда.Ру

Как будут оправдывать отказ Собянина от дебатов

Политика

Действующий московский мэр, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин принял решение не принимать участие в теледебатах. Cвое эфирное время в рамках предвыборной мэрской гонки Сергей Собянин отдаст соперникам.


Собянин уйдет, да здравствует Собянин?

Как сообщил руководитель предвыборного штаба Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, вы ходе предвыборной кампании бесплатное эфирное время Собянина отдадут другим кандидатам, чтобы они смогли представить избирателям свои программы.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На сегодняшний день кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек. В выборах примут участие самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

В августе начинаются предвыборные дебаты между кандидатами, которые будут транслировать "Москва 24" и "Москва Доверие". Планируется, что длительность каждого совместного агитационного мероприятия составит 37,5 минуты.

По словам Ремчукова, практика показывает, что все последние дебаты носили были крайне бессодержательны. График Сергея Собянина очень плотный, кандидат занят ежедневными встречами с трудовыми коллективами и активно присутствует в информационном поле. Поэтому 30 минут эфирного времени Собянина было решено отдать соискателям на пост мэра, так как с учетом их меньшей известности, будет лучше, если другим кандидатам удастся подробнее рассказать о своем видении дальнейшего развития мегаполиса.

Как пишут авторы инсайдерских телеграм-каналов, "отказ Собянина от предвыборных дебатов с другими кандидатами будет подаваться (соцсети, СМИ, "сарафанное радио" в мессенджерах) по набившим оскомину тезисам".

Среди таких тезисов - "за Собянина говорят дела, а не слова" и объяснения "это не высокомерие, а благотворительность - он отдает свое время другим кандидатам, дает им фору".

Также москвичей будут убеждать, что "дебатировать с менее популярными кандидатами - делиться рейтингом (пример - дебатируя с Грудининым или Навальным, Путин бы делился с ними рейтингом, они бы воспринимались "серьезнее")". Еще жителям столицы расскажут, что "на дебатах часто деловая позиция, факты сталкиваются с куда более приятным на слух популизмом".

Кроме того, якобы существует "неофициальный, кулуарный тезис" - о том, что "Собянин отличный управленец, но не самый лучший оратор". 

Добавим, что источник в штабе действующего мэра категорически опроверг существование таких тезисов, поинтересовавшись источником столь неординарной информации.

При этом в штабе Собянина упор будет сделан на агитационную кампанию, которая стартует 13 августа. Собянинскую команду, как пишут СМИ "по собственной инициативе", поддержат 10 тысяч волонтеров, которые будут проводить поквартирные обходы и примут участие в пикетах за мэра. Согласно планам, акцент в работе штаба будет сделан на современных технологиях и презентации Москвы как "города будущего".

 

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Темы дебаты теледебаты 9 сентября 2018 Сергей Собянин выборы мэра Москвы
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