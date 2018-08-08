Сергей Иванов рассказал о секретном плане России перед войной-2008

У Москвы был "секретный план" на случай возникновения серьезного конфликта в Южной Осетии в 2007 году. Об этом поведал "Коммерсанту" спец представитель главы страны и экс-министр обороны Сергей Иванов.
По его словам, к тому году небольшие столкновения в регионе уже были, тогда Генштаб РФ и разработал эту схему. Она должна была примениться, если в Южной Осетии развернутся военные действия и граждане России будут в опасности.
Как отметил Иванов, целью было не дать Тбилиси взять Рокский тоннель. Это своего рода "дорога жизни", пояснил собеседник "Коммерсанта", если ее отдать, то исход конфликта будет предрешен. Кроме того, в столкновении не должно было быть солдатов-срочников. Лишь военные части обязаны были выступить. Иванов подчеркнул, что это было его требование. Выполнить его не удалось, т. к. в самый ответственный момент надо было действовать, а не искать план, подчеркнул экс-министр.
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