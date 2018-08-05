Россия отреагировала на попытку покушения на президента Венесуэлы

Россия осуждает попытку убийства венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении, которое распространил МИД РФ.
В тексте также сказано, что Москва не считает возможным решать политические вопросы методами террористов. То, что произошло, считают в министерстве, имело целью дестабилизировать ситуацию в стране, где недавно прошел съезд Единой социалистической партии. На встрече решили, какими будут первые шаги по пути восстановления экономики Венесуэлы.
МИД также заявил о своей солидарность с народом государства и пожелал выздоровления семи раненым во время инцидента.
Напомним, от венесуэльского министра связи Хорхе Родригес стало известно о покушении на Мадуро. Для этого использовали беспилотники, начиненные взрывчаткой. Преступление было запланировано совершить во время выступления лидера в Каракасе на празднике, посвященном 81-й годовщине создания Национальной боливарианской гвардии.
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