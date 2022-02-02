Астролог раскрыл, что нужно успеть сделать до конца суток 22 февраля

Второе февраля — очередная красивая дата-палиндром. Еще одна такая же ожидает нас 22 числа этого же месяца. Считается, что зеркальные даты образуют мост между видимым и невидимым миром. В такие дни можно загадывать желания, а поведение человека в этот день влияет на его будущее. Об этом рассказал украинский астролог, нумеролог Игорь Мехеда в интервью на YouTube-канале Натальи Влащенко.

По словам эзотерика, в разных культурах тысячи лет назад люди имели представление о видимых и невидимых мирах. В зеркальные даты события могут переходить из одного мира в другой, добавил нумеролог.

Зеркальных дат было много, но 22.02.2022 — последняя в этом тысячелетии, заметил астролог. Это означает, что человечество прошло трансформацию и это последние ворота, которые открываются на дорогу в будущий мир.

И пока эти ворота будут открыты (24 часа) можно пожелать для себя и для других эмоционально, от чистого сердца здоровья, успеха, гармонии. Всё это нужно высказать не вслух, а отдать во вселенную из внутреннего мира. И все эти желания начнут реализовываться в течение долгих лет, заключил Мехеда.

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