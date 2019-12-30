В гробнице китайского императора обнаружили еще 220 терракотовых воинов

В Китае к гробнице первого императора Цин Шихуанди (259 год до н. э. - 210 год до н. э.) археологи подступались в несколько этапов. Первый этап раскопок проводился в период с 1987-1984 года, а второй в 1985 году. С 2009 года длится третий этап работ, в ходе которого ученые нашли еще 220 терракотовых воинов. Также археологи нашли глиняных лошадей и оружие.

Археологи считают, что в гробнице захоронено, помимо всего прочего, порядка 6000 глиняных людей и лошадей.

Император Цин Шихуанди известен тем, что он объединил Китай. Строительство гробницы завершили в 210 — 209 годах до н. э.

Фигуры воинов выполнены в полный рост человека. Они должны были служить своему императору в загробном мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили десятки древних гробниц и сотни артефактов.