В Якутии обнаружили самые северные останки зауропод

Российские и немецкие палеонтологи обнаружили в Якутии в местонахождении Тээтэ останки зауропод. Зауроподы населяли Землю около 135 миллионов лет. Тээтэ является самой северной территорией, на которой ученые находили динозавров этой группы.

Зауроподы появились на Земле в конце триасового периода, около 210 миллионов лет назад.

Ранее в приполярных регионах Земли не находили останки зауропод, возможно, это было связано с массовым вымиранием данного типа динозавров на территории Северной Америке в конце раннего мелового периода.

Находки были только в Южном полушарии. Найденные окаменелости принадлежали и взрослым особям и детенышам. Данная находка говорит о том, что динозавры не просто переселились сюда, но и жили здесь.