Международная группа ученых, которая более года исследует озеро Лох-Несс в Шотландии, все еще не может опровергнуть существование чудовища Несси. В скором времени исследователи пообещали представить результаты своей работы.
Как сообщает издание Otago Daily Times, экспедиция приступила к работе в июне минувшего года. Ее возглавил профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл. К настоящему времени ученые собрали около 250 проб воды из разных участков озера для анализа.
По словам исследователей, все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК. Все собранные образцы будут секвенированы, а образовавшиеся последовательности пройдут сравнение с базой данных всех известных биологических видов.
"Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", - подвел предварительные итоги Джемелл.
Результаты масштабной работы представят 5 сентября на пресс-конференции в Лох-несском выставочном центре на западном берегу озера.
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